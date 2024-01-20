Анталья, Турция, 20 января, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Ещё два тела обнаружены на пляжах в турецкой провинции Анталья, сообщает газета Cumhuriyet, уточняя, что это уже четвёртый случай за неделю.

По данным издания, одно тело мужчины было обнаружено на пляже в районе Ташагыл вблизи Манавгата, другое — на пляже отеля в районе Кызылот.

Уточняется, что оба тела сильно разложились, на них только шорты и обувь. Они направлены на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти.

Как передавало ИА Регнум, 20 января агентство IHA сообщило о том, что в Анталье нашли останки человека. На пляже лежало тело молодой девушки.

18 января стало известно об обнаружении ещё одного трупа на пляже района Конаклы. Это тело девочки примерно десяти лет без головы. За день до этого тело человека без головы и правой руки нашли на пляже сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате. Из-за сильного разложения пол установить не удалось.

Полиция провинции пока не делала заявлений по поводу находок.