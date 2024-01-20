Киев, 20 января, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Представители отдела оборонного сотрудничества посольства США совместно с ВСУ впервые провели инспекцию оружия, переданного Украине, сообщили 20 января в пресс-службе минобороны Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнёрами», — сказано в сообщении.

На опубликованных пресс-службой фотографиях видны ящики с маркировкой «взрывчатые вещества», груда вещмешков и три оптических прицела.

В публикации уточняется, что оружие проверялось лишь в одной из воинских частей ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в США 11 января заявили, что прекратили поставки огнестрельного оружия и военной техники на Украину до одобрения Конгрессом запроса на продолжение финансирования.

В последний переданный Киеву пакет военной помощи на сумму 250 млн долларов вошли боеприпасы и оборудование для систем ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды и противотанковые средства, а также более 15 млн патронов, уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Брюссель также решил провести аудит в отношении предоставленного Украине государствами-членами Евросоюза вооружения. Сообщалось, что проверку проведёт Европейская служба внешних связей, которая планирует предоставить руководителям стран-членов ЕС свои выводы перед саммитом лидеров государств Евросоюза 1 февраля. Решение начать проверку последовало после требования канцлера ФРГ Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран ЕС Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 января заявил, что украинские военные в случае, если у них закончится оружие, будут сражаться лопатами. Он предупредил, что пока Конгресс США не может принять новое соглашение о финансировании военной помощи ВСУ, «время уходит».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявил, что западные поставки вооружения Киеву — это лишь попытка продлить конфликт на Украине. Все поставленные перед началом СВО задачи будут выполнены, подчёркивал президент.