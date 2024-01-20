Сумы, Украина, 20 января, 2024, 21:11 — ИА Регнум. В Ромнах Сумской области на «Аллее Славы» между главой военной администрации Денисом Ващенко и мэром города Олегом Стогнием произошла драка, сообщает 20 января украинское информационное агентство «Униан».

Кадр из видео

Уточняется, что потасовка произошла около мемориала погибшим военным, который их родственники просили перенести. Мэр объяснял местным жителям на повышенных тонах, что сделать это невозможно.

В это время к главе города подошёл Ващенко, попытался схватить мэра за руку и потребовал «не орать на людей», однако эта просьба не подействовала на Стогния, после чего глава Роменской военной администрации его ударил.

После драки Ващенко записал видео, на котором рассказал, что родные погибших военных пришли на «Аллею Славы», чтобы поставить вазоны с цветами, поскольку городские власти, по его словам, игнорируют их просьбу. Мэр попытался этому помешать и, со слов чиновника, толкнул мать погибшего защитника.

Ващенко также сообщил, что Стогний написал на него заявление в полицию и пожаловался на избиение.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре в ресторане города Винницы сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песен Михаила Круга.

Отмечалось, что сотрудники СБУ слушали в одном из залов ресторана песни Круга. Компания военнослужащего, услышав одну из композиций, сделала замечание силовикам, но последние его проигнорировали. Никак не отреагировали также работники ресторана и полицейские, которые были вызваны на место происшествия, в результате между компаниями произошла драка.

После инцидента трёх человек доставили в медучреждение. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».