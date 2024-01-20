Москва, 20 января, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик 20 января опроверг ранее опубликованную информацию о получении им ранения в зоне проведения специальной военной операции и рассказал, что травму получил в Москве в результате нападения собаки.

Кадр из видео

«Это дома. Американский буль», — заявил боец в эфире «Матч ТВ».

Ранее другой боец смешанного стиля, Никита Ворожбитов, сообщил, что Вячеслав Дацик получил ранение в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевой задачи.

Ворожбитов опубликовал фотографию, на которой Дацик лежит на кушетке в больнице и показывает руку с множественными ранами. Он отметил, что вопреки утверждениям некоторых криков Дацик «берёт и делает» то, что обещал.

В сентябре 2023 года 43-летний боец Вячеслав Дацик сообщил о том, что находится в зоне проведения специальной военной операции России. В смешанных единоборствах на его счету семь побед (три из них — нокаутом) и восемь поражений.