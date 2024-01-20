Ульяновск, 20 января, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Движение для большегрузов ограничено на федеральных трассах в Ульяновской области из-за метели и сильного ветра, сообщила 20 января пресс-служба регионального правительства в своём Telegram-канале.

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«В связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями (снег с дождём, метель, сильный ветер) и в целях обеспечения безопасности дорожного движения 20.01.2024 года с 17:00 и до наступления благоприятных погодных условий будет действовать временное ограничение движения грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области», — сказано в сообщении.

В Telegram-канале госавтоинспекции региона уточняется, что ограничение ввели на участках трассы Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск» — со 136-го километра по 180-й километр, на подъезде к Самаре — со 180-го километра по 326-й километр, а также на двухкилометровом участке на подъезде к Ульяновску.

Движение грузовиков и автобусов также ограничили на федеральных дорогах Р-178 «Саранск — Сурское — Ульяновск» — с 97-го километра по 220-й километр, А-151 «Цивильск — Ульяновск» — со 136-го километра по 199-й километр, а также на подъезде к Ульяновску от дороги М-5 «Урал» со 199-го километра по 295-й километр.

Как передавало ИА Регнум, 19 января из-за неблагоприятных погодных условий было временно ограничено движение всех видов транспорта на участках трасс М-7 и М-12 «Восток» в Татарстане, а также в Марий Эл, Башкирии и Оренбургской области.

В тот же день сообщалось, что на трассе М-7 недалеко от населённых пунктов Шали и Нептун в Татарстане произошло ДТП с участием 50 автомобилей. Пострадали три человека. К ликвидации последствий аварии привлекались 30 человек и 13 единиц техники.

Ещё одна массовая авария произошла на участке той же трассы в районе Казани ранее, 16 января. Столкнулись не менее 15 автомобилей. После ДТП на трассе образовалась значительная пробка. Информация о пострадавших не поступала.