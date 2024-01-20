Москва, 20 января, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Фигуристка Маргарита Базылюк стала победительницей чемпионата России по прыжкам, который проходит на «ЦСКА Арене» в Москве.

В финале 12-летняя спортсменка, которая тренируется у Этери Тутберидзе, набрала 70,29 балла, обыграв действующую чемпионку России Аделию Петросян (54,69 балла), которая стала второй. Третье место заняла Елена Костылева — 54,69.

В воскресенье, 21 января, на чемпионате России по прыжкам состоится командный турнир.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря Аделия Петросян выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном катании. По сумме двух программ Петросян получила от судей 246,53 балла.

Второе место заняла Софья Муравьёва, которая набрала за короткую и произвольную программы 239,40 балла. Замкнула тройку олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева. Она получила по сумме двух программ 237,99 балла.