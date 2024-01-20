Пермь, 20 января, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий иностранных граждан, избивших и обокравших жителя Перми, сообщили в СК 20 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В социальных медиа сообщается, что в Перми двое иностранных студентов местного вуза избили мужчину, отобрав у него рюкзак с ноутбуком. В публикации отмечается, что нападавшие могут быть причастны и к другим преступлениям», — рассказали в СК.

Бастрыкин поручил руководству управления СК по Пермскому краю возбудить и расследовать по данному факту уголовное дело, а также представить доклад об установленных обстоятельствах.

Как передавало ИА Регнум ранее, 20 января Бастрыкин также поручил провести проверку возможных противоправных действиях мигрантов в Сочи. В соцсетях появились сообщения, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома в центре Сочи проживает большая группа иностранцев, которые устроили в подъезде антисанитарию и ведут себя вызывающе, в том числе в отношении детей и женщин, отметили в СК.

19 января сообщалось, что в Москве двое мигрантов — охранников магазина «Пятёрочка» устроили самосуд над посетителями, которых они заподозрили в краже коробки конфет. Охранники догнали двух мужчин и попросили вернуться в магазин для оплаты, что и было сделано, но уж после этого мигранты набросились на мужчин и начали их избивать руками и ногами. В отношении обоих нападавших возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».