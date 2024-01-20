Дамаск, 20 января, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Не менее десяти мирных жителей погибли при ударе израильских ВВС по жилому кварталу на западе сирийской столицы Дамаска. Об этом 20 января сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на медицинские источники в Дамаске.

Кадр из Телеграм-канала

Отмечается, что удар был нанесён по одному из домов на проспекте Меззе, который находится недалеко от посольства Ирана.

Как передавало ИА Регнум, 20 января агентство SANA сообщало о ракетном ударе Израиля по жилому дому в Дамаске. Перед этим появлялись сообщения о том, что в городе раздаются взрывы.

Агентство Reuters уточнило, что в результате атаки погиб член иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), пострадали ещё несколько человек. Ракетным ударом было полностью разрушено многоэтажное здание, которое использовали поддерживающие правительство Сирии иранские советники.

Позднее КСИР подтвердил гибель четырёх военных советников в результате израильского удара по Дамаску. Кроме того, телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление командования КСИР уточнил, что вместе с военными советниками погиб командир разведывательной службы сил специального назначения «Аль-Кудс» генерал Юсеф Омид Заде.