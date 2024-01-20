Киев, 20 января, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и назначить на его место начальника ГУР Кирилла Буданова, заявил в интервью YouTube-каналу Newsroom украинский политик Георгий Тука.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Зеленский принял решение о замене Валерия Залужного. Его планируют перевести в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины)», — сказал он.

На место Залужного претендует Буданов, уточнил Тука, аргументировав это тем, что Зеленский взял главу ГУР с собой на международные мероприятия в Женеве. Там, по его словам, будущий главнокомандующий войсками познакомится с западными партнёрами Киева.

Как передавало ИА Регнум, агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что конфликт, возникший между Зеленским и Залужным, серьёзно замедлил разработку военной стратегии Киева, что вызвало озабоченность американских чиновников.

О разногласиях между главой киевского режима и главой ВСУ писало и The Telegraph. По данным издания, в последнее время они усилились из-за самоуверенности второго. По мнению авторов материала, приоритеты Зеленского, которые тот ставит выше других, не совпадают с предложениями Залужного. Также издание обратило внимание на то, что ещё в 2022 году Залужного рассматривали как потенциального политического соперника Зеленского, а сам главком описывал свои отношения с ним как «неудобное партнёрство».

Согласно материалу Financial Times, опубликованному 1 января, лидер киевского режима пришёл в ярость, когда узнал об интервью Залужного журналу The Economist, в котором главком назвал украинский конфликт зашедшим в тупик.