Белгород, 20 января, 2024, 19:40 — ИА Регнум. ВСУ 20 января атаковали село Колотиловка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, пострадавших, по предварительным данным, нет, но был повреждён объект связи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Повреждён инфраструктурный объект связи», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Ранее 20 января Гладков также сообщал об обстреле со стороны ВСУ села Новая Таволжанка. Пострадавших в результате обстрела не было. В одном частном жилом доме были выбиты окна и посечён фасад.

В этот же день белгородский губернатор проинформировал, что окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После падения БПЛА с последующей детонацией была повреждена линия газоснабжения. Пострадавших не было.

Также 20 января мэр Горловки Иван Приходько сообщил о массированном обстреле со стороны ВСУ жилых кварталов в центре города. Один человек погиб, не менее восьми получили ранения. В Минздраве позднее рассказали, что приехавшая на помощь пострадавшим бригада скорой помощи попала под повторный обстрел. Фельдшер получила ранения.