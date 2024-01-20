Донецк, 20 января, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик получил ранение в зоне специальной военной операции при выполнении боевой задачи. Об этом сообщил боец ММА Никита Ворожбитов в своем Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала

На фотографии, которую опубликовал Ворожбитов, Вячеслав Дацик лежит на кушетке в больнице и показывает руку с множественными ранами.

«Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Кто бы что ни болтал, Слава берёт и делает», — написал Ворожбитов.

43-летний боец Вячеслав Дацик сообщил о том, что находится в зоне СВО в сентябре 2023 года. В смешанных единоборствах на его счету семь побед (3 — нокаутом) и восемь поражений.

Как сообщало ИА Регнум, Вячеслав Дацик победил нокаутом бразильца Джеронимо дос Сантоса по прозвищу Мондрагон на турнире Ural FC 2. Также он нокаутировал бывшего представителя абсолютного бойцовского чемпионата англичанина Оли Томпсона в поединке по правилам бокса в Москве. Александра Емельяненко Дацик также победил нокаутом. Решающий удар он нанёс в первом раунде поединка, который проходил на «ЦСКА-Арене».