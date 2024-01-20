Казань, 20 января, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Прокуратура проверяет информацию о сходе снежной лавины на детей на территории гостиничного комплекса в Казани. Об этом 20 января сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня в социальных сетях появилась информация, что семерых детей завалило снегом на территории казанского гостиничного комплекса «Дубай», — говорится в сообщении.

Отмечается, что родители смогли откопать детей из снега, но самый младший получил травмы.

В соцсетях ранее появились сообщения, что семерых детей, игравших на улице, завалило сошедшей со склона лавиной, из-за чего один из них получил травму ноги.

Как сообщало ИА Регнум, в Мурманской области погибли два туриста. Их тела нашли в ущелье Рамзая в Хибинском горном массиве. Инцидент произошёл в городе Кировске. По данным источника в оперативных службах, мужчины решили покататься на снегоходах.