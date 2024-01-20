Москва, 20 января, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Всероссийский семейный форум «Родные-Любимые», проходящий на площадке выставки-форума «Россия», и встретился с семейными династиями из разных регионов.

Пресс — служба форума «Родные — Любимые»

В павильоне «Регионы России» Кириенко присоединился к участникам конкурса «Знатоки Родины», который проходит в рамках семейного форума. Конкурсанты познакомили гостей с традициями, культурными и историческими особенностями своей малой родины.

В частности, своей историей поделилась многодетная семья из ЛНР. Мать — Марина Сергиенко — учитель истории и обществознания, а её супруг Василий Елисеев служит в зоне специальной военной операции.

Пресс — служба форума «Родные — Любимые»

«Мы считаем, что чувство патриотизма надо прививать с малых лет, чтобы дети знали, как важно в трудную минуту встать на защиту своей Родины и своей семьи», — отметила Сергиенко.

Также стенды своих республик представили семьи из Марий Эл и Чувашии.

Кроме того, Кириенко побывал в Доме российской кухни, где соревновались в приготовлении традиционных блюд участники конкурсного трека «Семейные рецепты».

В Доме молодёжи, где проходит конкурсный трек «На все руки мастер», гостей встретила многодетная семья Бичёвиных из Иркутской области. В семье девять детей и на форум они приехали все вместе.

А глава семьи из Адыгеи Заурбий Зехов рассказал, что его большая семья в прошлом году победила одной из номинаций регионального этапа конкурса «Семья года».

«Семья — это основа всего. Родина начинается с семьи. Хорошая, крепкая семья — это крепкая страна!» — сказал Зехов.

Конкурс «Династии России» форума «Родные-Любимые» продолжится до 22 января и завершится концертной программой «Семейное шоу талантов», во время которой семьи представят свои творческие номера.

Пресс — служба форума «Родные — Любимые»

Как сообщало ИА Регнум, 19 января на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ открылся Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые», который стал первым официальным событием Года семьи в России. Участниками специальной программы форума стали более 1000 человек — многодетные семьи, приёмные семьи, профессиональные династии, семьи из новых регионов и национальных республик, а также семьи ветеранов СВО и героев России.