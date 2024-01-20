Киев, 20 января, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Некоторые страны-члены НАТО могут отправить на Украину свои войска, заявил 20 января в интервью украинскому телеканалу «Эспресо» Мэтью Брайза, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США и бывший советник главы Госдепа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Думаю, что до фактического пребывания натовских военных на территории Украины не дойдёт. Однако есть некоторые члены НАТО, которые не под эгидой НАТО могут прислать на Украину свои собственные военные силы и средства», — цитирует заявление Брайзы «Страна. ua».

Брайза предположил, что вероятность вмешательства отдельных стран-членов НАТО в ситуацию на Украине будет расти пропорционально росту эскалации конфликта.

Как сообщало ИА Регнум ранее, представители стран-членов НАТО опровергают, что их военнослужащие или наёмники находятся на Украине и воюют в составе ВСУ и заявляют, что граждане их стран находятся на Украине по своему желанию и в частном порядке. В частности, министр обороны Франции Себастьян Лекорню 19 января заявил, что правительство страны «не может запретить своим гражданам» воевать на стороне Украины.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в результате удара ВС России высокоточным оружием по пункту дислокации наёмников в Харькове были уничтожены более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники. Посла Франции вызвали в МИД РФ.

4 января полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что войска НАТО могут появиться на Украине в случае возникновения ещё больших проблем у ВСУ. Запад сделал для Киева всё возможное, за исключением ввода своих войск, и если на Украине что-то пойдёт не по западному плану, НАТО может вступить в военный конфликт с Россией в ближайшие несколько лет, предположил он.

19 января глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что столкновение военного блока с Россией произойдет в ближайшие 20 лет. Он призвал к модернизации промышленности для ускорения процесса производства оружия и боеприпасов.

США мечтают победить Россию, но не могут допустить прямого столкновения НАТО с Москвой, поскольку понимают, что это перерастёт в ядерную мировую войну, несущую за собой разрушение во всех частях света, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.