Париж, 20 января, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Франции необходимо вступить в БРИКС — это даст республике альтернативу опеке НАТО, считает Пьер де Голль, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Присоединение к БРИКС даст Франции альтернативу опеке НАТО и зависимости от англосаксонского финансового рынка», — отметил он в интервью, опубликованном ассоциацией «Франко-российский диалог».

Кроме того, Франция смогла бы освободиться от подчинения административной машине ЕС, которая пренебрегает интересами европейских стран и стремится растворить национальную самобытность европейцев в тисках брюссельской технократии, добавил Пьер де Голль.

«В великом проекте, который представляет собой БРИКС, Франция могла бы играть подобающую ей роль мировой державы в силу её исторического наследия и выступать на мировой сцене в качестве международного арбитра в соответствии с предначертаниями генерала Шарля де Голля», — отметил он.

США исчерпали себя, добавил Пьер де Голль. Он заявил, что если Штаты не реформируются, то их оттеснят на второй план другие центры мировой политики.

«Санкции, которые навязали США, обедняют страны Европы, обрекая их на экономический спад, рост цен и проблемы энергоснабжения», — указал де Голль-младший.

Он добавил, что США никогда не могли смириться с тем, что Россия развивается по собственной модели, отличной от западной. При этом она может обойтись без Европы, а Европа без неё — нет, подчеркнул внук Шарля де Голля.

Как передавало ИА Регнум, во Франции прокомментировали высказывания Владимира Путина о лидерах Евросоюза. Во время прямой линии президент России сказал, что многие европейские лидеры стремятся выставлять себя героями подобно французскому генералу Шарлю де Голлю, однако в реальности действуют как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны перешёл на сторону гитлеровской Германии и стал коллаборационистом. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что он согласен с высказыванием на 100%.