Москва, 20 января, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Тяжёлую, жирную пищу лучше исключить в период простуды, чтобы не нагружать организм. Об этом терапевт Надежда Чернышова рассказала 20 января в беседе с RT.

Sebastian Gollnow/dpa/ТАСС

Она отметила, что аппетит во время болезни, как правило, снижен. Организм таким образом экономит силы, поэтому «насильно нагружать» желудочно-кишечный тракт не нужно, лучше предпочесть легкоусвояемые блюда.

«Тяжёлые, жирные, мясные блюда, копчёности, маринады, маринованные овощи — этого ничего не нужно. Должна быть лёгкая диета: молочные блюда, яйцо, мясо птицы, желательно в виде фарша, чтобы было легко переварить», — сказала Чернышова.

По её словам, лучше питаться разнообразно и небольшими порциями. Пить лучше много, так как обильное питьё помогает быстро выводить из организма возбудителей болезни, продуцируемые ими токсины и вредные вещества.

Пить нужно простую тёплую воду, можно добавить в неё лимон, отвар клюквы, малины или липового цвета. Сахар лучше совсем не добавлять, добавила врач.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врач Сергей Чудаков заявил, что самое главное для профилактики простудных заболеваний — держать ноги в тепле. Охлаждённые и промоченные ноги у большинства людей вызовут простуду, на которую хорошо ложатся инфекции и вирусы, в том числе коронавирус, предупредил он.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа предупредила об ошибке, которую люди очень часто допускают при простуде. По её словам, они выпивают таблетку «Терафлю» и считают, что поправляются. В действительности же страдает иммунитет — главная и единственная защита организма.