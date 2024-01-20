Москва, 20 января, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки возможных противоправных действиях иностранцев в Сочи, сообщила 20 января пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

Официальное интернет-представительство президента России

«По данному факту СУ СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю представить доклад о ходе процессуальной проверки и первоначально установленных обстоятельствах»,— говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома в центре Сочи проживает большая группа иностранцев. Очевидцы утверждают, что арендаторы устроили антисанитарию в квартире и в подъезде. Кроме того, отмечается, что они ведут себя вызывающе в отношении местных жителей, в том числе детей и женщин. Жильцы переживали не только за свое здоровье, но и за элементарную безопасность.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что мигранты должны уважать законы Российской Федерации и традиции народов страны. Глава государства назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой и отметил, что властям не стоит решать экономические вопросы в ущерб коренному населению.

19 января стало известно, что в России могут усилить ответственность за нарушение законов иностранцами. Идеи эффективных мер по усилению ответственности за нарушение мигрантами российских законов должны представить МВД и ФСБ до марта 2024 года. Об этом говорится в концепции миграционной политики, согласно которой разработают и памятку о поведении.

Также в концепции отмечается, что в России планируется создать памятку о правилах и нормах поведения для приезжающих мигрантов. Как ожидается, внедрение такой памятки приведёт к тому, что у иностранцев будет повышен уровень информированности о правилах общежития в российском обществе.