Белгородская область, 20 января, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме выбиты окна и посечён фасад. Оперативные службы работают на месте», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря Белгород подвергся одному из самых сильных за два года обстрелов ВСУ. В той трагедии погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, а пострадали 108 жителей. Владимир Путин назвал обстрел военных киевского режима спланированным терактом. В новогодние праздники атаки на город продолжались.

Минобороны РФ сообщило 31 декабря об ответном ударе по ВСУ после ракетной атаки на Белгород. В ведомстве заявили, что российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами ВСУ в Хмельницкой области и другие военные объекты в разных частях страны.