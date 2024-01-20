Москва, 20 января, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Португальский футбольный клуб «Фамаликан» отказался продавать бразильского защитника Риччели в московский ЦСКА по политическим мотивам и из-за санкций. Об этом 20 января сообщил портал Sport24.

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«Фамаликан» отказался продавать Риччели в ЦСКА. Переговоры завершены», — сказал агент игрока Алексис Малавольта.

По его словам, причиной срыва трансфера стала не финансовая сторона вопроса, а политическая ситуация и санкции против ЦСКА.

Как передавало ИА Регнум, 17 января ЦСКА объявил, что защитник Данил Круговой перейдёт из «Зенита» летом 2024 года. Договор предусматривает опцию продления ещё на один сезон. 25-летний футболист присоединится к ЦСКА в статусе свободного агента.