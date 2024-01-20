Сыктывкар, 20 января, 2024, 17:39 — ИА Регнум. МЧС показало кадры извлечения ребёнка из автомобиля, придавленного прицепом лесовоза в результате ДТП под Сыктывкаром. Видеозапись опубликована 20 января в Telegram-канале ГУ МЧС по республике Коми.

МЧС Республики Коми

Спасатели разговаривали с мальчиком в ходе операции по спасению, а потом наградили аплодисментами за стойкость. Его достали из машины ВАЗ-2114, на которой лежал гружёный лесовоз.

«Красавчик!» — похвалили ребёнка спасатели.

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Мальчика уложили на носилки и вынесли на дорогу. Затем его доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, авария с участием лесовоза и трёх легковых машин произошла в районе посёлка Еляты в Сыктывдинском районе Коми. Прицеп с брёвнами опрокинулся на один из автомобилей, в котором находились мужчина, женщина и ребёнок. Они оказались заблокированы внутри. Прибывшие на место спасатели сначала извлекли мужчину, потом женщину и последним — ребёнка. Мальчика и одного из взрослых госпитализировали с травмами средней степени тяжести.