Казань, 20 января, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Движение легковых автомобилей на трассе М-7 «Волга» в Татарстане открыто, сообщили 20 января в федеральном казённом учреждении «Волго-Вятскуправтодор».

Егор Алеев/ТАСС

«С 13:40 (мск) сняты временные ограничения движения для легковых транспортных средств на трассе М-7 «Волга» в Республике Татарстан», — сказано в сообщении на сайте учреждения.

Как сообщало ИА Регнум, движение всех видов транспорта на участках трасс М-7 и М-12 «Восток» в Татарстане, а также в Марий Эл, Башкирии и Оренбургской области было временно ограничено утром 19 января из-за неблагоприятных погодных условий.

В тот же день сообщалось, что на трассе М-7 недалеко от населённых пунктов Шали и Нептун в Татарстане произошло ДТП с участием 50 автомобилей. Пострадали три человека. К ликвидации последствий аварии привлекались 30 человек и 13 единиц техники.

Ещё одна массовая авария произошла на участке той же трассы в районе Казани ранее, 16 января. Столкнулись не менее 15 автомобилей. После ДТП на трассе образовалась значительная пробка. Информация о пострадавших не поступала.