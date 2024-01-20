Киев, 20 января, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обдумывает кадровые перестановки ВСУ и СБУ. Об этом сообщает газета МК.RU, ссылаясь на неназванные украинские источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указано в публикации, Зеленский якобы уже принял решение освободить от занимаемой должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного без предоставления места в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Также планируется освободить от занимаемой должности начальника Генштаба Сергея Шапталу и уволить командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева по статье.

Отмечается, что министра внутренних дел Игоря Клименко может заменить глава СБУ Василий Малюк. Эту спецслужбу может возглавить Александр Поклад, говорится в материале. Издание, ссылаясь на украинских политических экспертов, отмечает, что это пока слухи, но увольнение Наева может стать одним из требований «западных партнёров». Что касается Залужного, то Зеленский на этой должности видит главу ГУР Кирилла Буданова, однако последний пока наотрез отказывается покидать свое ведомство, уточнила газета.

Как передавало ИА Регнум, генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко ранее предложил уволить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Об этом он сказал в интервью политологу Вадиму Киселёву. Марченко раскритиковал Залужного, отметив, что тот делает иррациональные предложения. Военный также с сарказмом назвал Залужного гением полководческой мысли. Он рассказал, что главком сначала просил западные танки Abrams, потом поставки ракет HIMARS, которые не дали результатов.

На Украине три командующих украинскими войсками могут лишиться своих должностей. Вопрос об их увольнении рассматривает министр обороны страны Рустем Умеров. Об этом со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве страны сообщило издание «Украинская правда». Отмечается, что Умеров готовит представление на увольнение командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко. В список на отставку попали командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский и командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев. Причины их возможного увольнения пока не названы.