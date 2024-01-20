Братислава, 20 января, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Евросоюз делает большую ошибку, не желая формировать собственный взгляд на полностью подконтрольную США Украину. Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 20 января в эфире телеканала RTVS.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

По его словам, с 2014 года, после событий на майдане, Украина находится под тотальным контролем и влиянием США. Независимой и самостоятельной страной она не является.

«А Европейский союз делает большую ошибку, что не хочет иметь суверенный взгляд на Украину, а согласен только с тем, что говорят США по поводу Украины», — сказал Фицо.

Как сообщало ИА Регнум, Фицо намерен заявить, что будет блокировать членство Украины в НАТО, когда встретится с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

Ранее на пресс-конференции с президентом Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште Фицо заявил, что военная помощь на 50 млрд евро, которую Киеву может предоставить Евросоюз, обернётся новыми человеческими жертвами. При этом украинской армии всё равно не удастся продвинуться к Крыму, а переговорная позиция России улучшится.