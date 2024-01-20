Москва, 20 января, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Правительство России ведёт работу над новым национальным проектом «Транспорт», который объединит развитие авиационного, железнодорожного, морского и автомобильного транспорта. О деталях нового нацпроекта в интервью ТАСС рассказали первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Илья Наймушин/РИА Новости

По словам Белоусова, все национальные проекты буду актуализированы, подавляющее количество нацпроектов предлагается продлить.

«Работа по актуализации нацпроектов сейчас развёрнута — ведём её со всеми вице-премьерами. Подавляющее большинство нацпроектов сейчас предложено к продолжению. В целом ряде случаев они достаточно серьёзно меняют свой формат, как только правительство получит установки президента, будут внесены соответствующие корректировки», — сказал он.

По его словам, наряду с актуализацией нацпроектов появляются новые предложения, связанные с изменившейся стратегической ситуацией в стране.

«В частности, у нас появляется новый формат — проекты технологического суверенитета. Кстати, один из них — это нацпроект по беспилотным авиасистемам. В разработке сейчас десять таких проектов. Паспорта проектов технологического суверенитета должны быть разработаны уже в ближайшее время», — добавил первый вице-премьер.

Кроме того, Белоусов заявил о разработке нового национального проекта по транспорту, уже летом этот нацпроект должен быть свёрстан. При этом он отметил, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» и Комплексный план развития магистральной инфраструктуры получат продление в рамках нового национального проекта.

Первый вице-премьер пояснил, что разработка нового национального проекта продиктована тем, что актуальный механизм реализации национальных целей недостаточен для решения задач, которые объективно сейчас стоят перед страной. Среди таких задач Белоусов назвал переориентацию грузопотоков в направлении дружественных стран и быстрорастущий объём внутренних перевозок пассажиров.

«Необходимо с помощью оптимизации транспортной инфраструктуры, с помощью оптимизации транспортных тарифов, доступности разных видов транспорта сделать так, чтобы грузы и пассажиры распределялись наиболее доступными и оптимальными способами и с точки зрения самих грузоотправителей и пассажиров, и с точки зрения государства в целом. Возможности для этого есть колоссальные», — отметил он.

В свою очередь министр транспорта Виталий Савельев уточнил, что в новый транспортный нацпроект может войти проект высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Петербург.

«Этот проект даёт возможность расти двум огромным агломерациям», — пояснил он, добавив, что строительство ВСМ также позволит освободить путь на Мурманский транспортный узел, чтобы обеспечить дополнительно грузовое движение.

Министр подчеркнул, что в настоящее время продолжается оценка параметров проекта, который является очень капиталоёмким. По словам Савельева, пока в состав нацпроекта включены шесть федеральных проектов, но его структура ещё может меняться.

«Это проекты, связанные с обеспечением грузопотоков: мы в данном случае помогаем бизнесу реализовывать ту продукцию и те услуги, которые реализуют экономический потенциал других отраслей, способствуют получению доходов в федеральный бюджет, обеспечивают рабочими местами население», — сказал он.

Новый национальный проект «Транспорт» может быть рассчитан до 2030 года, уточнил министр.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 декабря призвал запустить обновлённые национальные проекты. В 2024 году нацпроекты, сформированные в 2018-м, завершаются, напомнил он.

В России накоплен потенциал, который позволяет стране выйти «на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны», добавил президент.

Ранее Путин заявлял, что проблемы есть в России во многих сферах, но в целом текущая ситуация в стране удовлетворительная. Сложности есть в социальной сфере, в экономике и финансах, но при таком объёме работ проблем не может не быть.