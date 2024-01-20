Москва, 20 января, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Агропромышленный комплекс России перед весенней посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ на сайте ведомства.

Игорь Чабаненко/РИА Новости

«Закупка продолжается, но акцент делается на отечественной селекции», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Астраханской области крупнейший производитель томатной пасты столкнулся с нехваткой семян помидоров. Об этом сообщил генеральный директор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев. Он пояснил, что проблема у предприятия возникла в связи с запретом на ввоз в Россию голландского посадочного материала.

По словам агрария, доля голландских семян томата у предприятия составляла 35%. А это именно то количество, которого не хватает для производства.

Он отметил, что запрет на ввоз в страну этих семян ввёл Россельхознадзор в ноябре 2023 года. Причиной тому стало систематическое выявление карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов.

Кроме того, стало известно, что с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной столкнулись аграрии Волгоградская области.

Как сообщало ИА Регнум в сентябре 2022 года, импортные семена кукурузы, картофеля и сахарной свеклы у фермеров в Нижегородской области оказались в дефиците. В региональном минсельхозе заявили, что через несколько лет проблема решится и область полностью перейдёт на самообеспечение семенным материалом.