Нью-Йорк, США, 20 января, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты призвали США поддержать немедленное прекращение огня в секторе Газа, потому что риск распространения конфликта на весь Ближневосточный регион растёт каждый день. Об этом заявила постпред ОАЭ в ООН Лана Нуссейбе. Дипломат напомнила, что война продолжается уже больше 100 дней и прекратить огонь следует немедленно, а не «ждать ещё 100 дней».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Риски высоки, война в Газе, совершенно очевидно, является открытой раной, и это дестабилизирует регион», — цитирует Нуссейбе Bloomberg.

Ранее посол называла войну в секторе Газа результатом невыполненных резолюций ООН и злоупотреблением США правом вето, говорится в материале.

«Если ветирование будет так часто применяться, это ослабит Совбез ООН, сделает международный порядок хрупким, усилит угрозы и возродит принцип «прав сильнейший» — предупреждала Нуссейбе.

Как сообщало ИА Регнум, в Никарагуа заявили о намерении обратится в Международный суд ООН с иском против Израиля. Этот шаг нацелен на предотвращения геноцида в секторе Газа, заявил МИД страны.

Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю. В нём Тель-Авив обвиняют в нарушении Конвенции и призывают признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на это, что поданный ЮАР в суд ООН иск к Израилю отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ продолжат проведение военной операции в секторе Газа до полной победы. Он сказал, что никто не сможет остановить Израиль в достижении этих целей, даже возвращение всех удерживаемых ХАМАС заложников.