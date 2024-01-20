Москва, 20 января, 2024, 16:28 — ИА Регнум. В Астраханской области крупнейший производитель томатной пасты столкнулся с нехваткой семян помидоров. Об этом 20 января сообщил генеральный директор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Проблема у предприятия возникла в связи с запретом на ввоз в Россию голландского посадочного материала», — сказал Зайцев.

Он отметил, что запрет ввёл Россельхознадзор в ноябре 2023 года на фоне систематического выявления карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов.

По его словам, доля голландских семян томата у предприятия составляла 35% — это именно то количество, которого не хватает для производства.

Как сообщало ИА Регнум в сентябре 2022 года, импортные семена кукурузы, картофеля и сахарной свеклы у фермеров в Нижегородской области оказались в дефиците. В Минсельхозе заявили, что через несколько лет проблема решится и область полностью перейдёт на самообеспечение семенным материалом.

Президент России Владимир Путин 16 января 2024 года на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ отметил, что продовольственная безопасность страны полностью обеспечена. Он подчеркнул, что по основным видам продуктов питания ситуация стабильная, сельское хозяйство демонстрирует уверенные темпы развития.