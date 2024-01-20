Москва, 20 января, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Воспитание не позволило телеведущей и певице Ольге Бузовой пойти на скандальную «голую» вечеринку, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. Такое предположение сделала мать артистки — Ирина Бузова.

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«Возможно, моё воспитание вложило какие-то свои принципы в Олю», — цитирует слова Ирины Бузовой «КП».

В разговоре с изданием женщина пояснила, что вообще не обсуждает такие вещи с дочерью, Ирина уверена, что всегда была строгой мамой.

При этом Бузова-старшая добавила, что иногда строгость идёт в минус, поскольку человек может пуститься «во все тяжкие», вырвавшись из домашнего круга.

Как сообщало ИА Регнум, после участия в скандальной «голой» вечеринке, где на гостях клуба «Мутабор» было минимум одежды, Филиппа Киркорова убрали из афиши вручения премии «Золотой граммофон» в Петербурге, вырезали из новогодних программ на телевидении и в нескольких фильмах.

Финансово потеряли и другие её участники. Гостья вечеринки журналистка Ксения Собчак заявила, что потеряла из-за скандала около 15 млн рублей после отмены мероприятий с её участием. Организатор Анастасия Ивлеева — около 25 млн рублей, певец Филипп Киркоров — не менее 70 млн рублей, а певица Лолита Милявская — «десятки миллионов».

Президент России Владимир Путин сказал, что участники СВО достойны больше уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии». Сами участники спецоперации восприняли вечеринку как личное оскорбление.

Зампред комитета Госдумы по делам гражданского общества, общественных и религиозных объединений Ольга Занко отметила, что подобные вечеринки во время, когда российские защитники погибают в зоне СВО, просто аморальны и недопустимы.