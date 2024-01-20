Москва, 20 января, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над минским «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:1.

Сергей Гунеев. РИА новости

В составе московской команды шайбы забросили нападающие Никита Гусев, Егор Римашевский, Джордан Уил и защитник Даниил Пыленков. У минчан отличился защитник Дмитрий Коробов.

На сегодняшний день московское «Динамо» занимает второе место в Западной конференции, на счету команды 74 очка после 53 матчей. Минское «Динамо» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 51 очком после 52 игр.

Московское «Динамо» стало третьим клубом, который обеспечил себе участие в Кубке Гагарина.

Как ранее сообщало ИА Регнум, первой командой, обеспечившей себе выход в плей-офф КХЛ, 16 января стал ярославский «Локомотив». Санкт-петербургский СКА 19 января стал вторым участником плей-офф, обыграв дома пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:1.