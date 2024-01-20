Новосибирск, 20 января, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Концерт участницы «голой» вечеринки певицы Лолиты в новосибирском Доме учёных отменён, сообщили 20 января организаторы мероприятия.

Светлана Шевченко./ РИА новости

Причины отмены не уточняются.

«Уважаемые зрители! Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится! Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения. Все вопросы по поводу возврата билетов следует адресовать на электронную почту», — сказано в сообщении на сайте Дома учёных.

Лолита планировала выступить в Новосибирске в рамках тура, посвящённого её юбилею и носящего название «60 и этим всё сказано».

Ранее сообщалось об отменах целого ряда концертов других участников «голой» вечеринки, организованной в конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» блогером Анастасией Ивлеевой, в частности, Анны Асти (Дзюбы).

Скандальная вечеринка состоялась 20 декабря. Звёзды шоу-бизнеса прибыли в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Гостями встречи были в том числе Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак и другие.

Позднее некоторые участники извинились за участие в мероприятии, однако кадры с их участием вырезали из новогодних телепрограмм, а концерты участников вечеринки были отменены или перенесены.

Участники спецоперации достойны большего уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них иные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии», заявил 16 января президент Владимир Путин.