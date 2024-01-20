Копенгаген, 20 января, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Дания стремится «положить под сукно» дело о терактах на «Северных потоках», сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, никаких подвижек в вопросе взаимодействия Дании с Россией по расследованию взрывов на газопроводах по-прежнему нет.

Так, уточнил он, за полтора года с момента взрывов со стороны Дании не было обнародовано никакой информации о ходе расследования.

«Складывается впечатление, что Дания стремится не к установлению истины, а лишь поскорее положить это дело под сукно», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у Кремля есть доказательства причастности англосаксов к теракту.

Президент России Владимир Путин заявлял, что теракт на «Северных потоках» никто не расследует по-настоящему. Подрыв газопроводов является диверсией против энергетической безопасности Европы и актом терроризма на государственном уровне, без государственной поддержки совершить такое невозможно, отмечал он.

Власти Дании, Швеции, Германии ранее начали проводить расследования, но не допустили до них Россию. О результатах этих расследований ничего не известно, отмечал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.