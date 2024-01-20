Москва, 20 января, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Постоянный участник телевикторины «Своя игра» Андрей Кругов обратился в полицию после пропажи кошелька с валютой. Об этом сообщает 20 января Telegram-канал «112».

Кадр из видео Андрей Кругов

Пропажу кошелька москвич Кругов обнаружил в магазине на улице Бабушкина, куда заехал за фруктами. У кассы мужчина понял, что платить ему нечем.

В кошельке было около 1,5 тыс. евро, 500 долларов и 80 тыс. рублей. Полицейским Кругов рассказал, что кошелёк у него, вероятно, украли. Также он мог выпасть в торговом центре «Гагаринский», который мужчина посетил раньше. Администрация ТЦ не позволила ему посмотреть записи с камер наблюдения.

Андрею Кругову 55 лет, по профессии он ведущий мероприятий. В «Своей игре» Кругов выступал девять раз в 2020 и 2023 годах, в пяти играх стал победителем.