Вашингтон, 20 января, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт с белорусским нападающим Алексеем Протасом. Об этом 20 января сообщила пресс-служба клуба.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press Алексей Протас

Отмечается, что стороны подписали пятилетний контракт на сумму 16,875 млн долларов. Среднегодовая зарплата составит 3,375 млн долларов. Соглашение будет действовать до сезона 2028/29.

Контракт Протаса стал вторым по сумме и среднегодовой зарплате для белорусского хоккеиста. В 2014 году Михаил Грабовский подписал четырёхлетнее соглашение на 20 млн долларов с «Нью-Йорк Айлендерс».

В текущем сезоне Протас сыграл в 42 матчах, в которых набрал 18 очков — три гола и 15 результативных передач.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января «Вашингтон» одержал победу над «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, пропустивший три игры подряд из-за травмы, отметился голевой передачей. «Вашингтон» одержал вторую победу подряд и, набрав 50 очков, делит с «Торонто» восьмое место в таблице Восточной конференции.