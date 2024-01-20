Краснодар, 20 января, 2024, 15:43 — ИА Регнум. В Сочи из-за непогоды объявили штормовое предупреждение. Об этом 20 января сообщает пресс-служба городской администрации.

Global Look Press

Отмечается, что в соответствии со штормовым предупреждением в течение суток 21 января в Сочи ожидаются усиление ветра 15-17 м/с, сильные дожди, ливни с грозами, в горах сильный мокрый снег с сильным налипанием на деревьях и проводах, очень сильный снег. На реках паводочный режим, местами с достижением неблагоприятных отметок, добавили в пресс-службе.

Уточняется, что все службы города работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям Сочи рекомендовали воздержаться от отдыха около воды, не оставлять автомашины под деревьями, рекламными щитами или иными конструкциями, воздержаться от выходов в горы, не выезжать в горный кластер на авто, не оборудованных зимней резиной, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

Как передавало ИА Регнум, 8 января в Сочи из-за ожидающегося сильного снегопада также объявляли штормовое предупреждение. При этом в средних и высоких горах Сочи спрогнозировали сильный снегопад. В связи с этим жителям рекомендовали соблюдать осторожность на улице, обращать внимание на целостность воздушных ЛЭП, при обнаружении обрыва линий электропередачи звонить по телефонам экстренных служб и закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях.

На Сахалине 15 января из-за сильной метели ограничивали движение общественного и личного автотранспорта по дорогам. На дорогах наблюдался сильный снегопад, видимость была ограничена от 30 м до полного её отсутствия.

В Алтайском крае 8 января из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли несколько трасс. На дорогах вероятны осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные метели, а также гололедица и снежные заносы.