Под Сыктывкаром на автомобиль с ребёнком опрокинулся лесовоз
Сыктывкар, 20 января, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Легковой автомобиль, в котором ехала семья с ребёнком, оказался под прицепом гружёного лесовоза в результате ДТП на трассе под Сыктывкаром. Пострадавших извлекли и передали медикам, сообщает 20 января пресс-центр МЧС республики Коми.
Авария с участием лесовоза и трёх легковых машин произошла в районе посёлка Еляты в Сыктывдинском районе. Прицеп с брёвнами опрокинулся на одну из машин.
Прибывшие на место спасатели извлекли из легкового автомобиля мужчину, затем женщину и ребёнка. Ребёнок и один взрослый были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Всего пострадавших пятеро, остальным госпитализация не потребовалась, уточнили в ведомстве.
В ликвидации последствий аварии привлекались 27 человек и десять единиц техники.
Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года дорожная авария с участием лесовоза произошла на Гостилицком шоссе под Петербургом. При столкновении гружёного брёвнами лесовоза, легкового автомобиля Skoda Rapid и микроавтобуса Ford Transit погибли два человека, ещё четверо пострадали. Лесовоз в результате столкновения опрокинулся набок.