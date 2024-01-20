Сыктывкар, 20 января, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Легковой автомобиль, в котором ехала семья с ребёнком, оказался под прицепом гружёного лесовоза в результате ДТП на трассе под Сыктывкаром. Пострадавших извлекли и передали медикам, сообщает 20 января пресс-центр МЧС республики Коми.

МЧС Республики Коми

Авария с участием лесовоза и трёх легковых машин произошла в районе посёлка Еляты в Сыктывдинском районе. Прицеп с брёвнами опрокинулся на одну из машин.

Прибывшие на место спасатели извлекли из легкового автомобиля мужчину, затем женщину и ребёнка. Ребёнок и один взрослый были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Всего пострадавших пятеро, остальным госпитализация не потребовалась, уточнили в ведомстве.

В ликвидации последствий аварии привлекались 27 человек и десять единиц техники.

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Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года дорожная авария с участием лесовоза произошла на Гостилицком шоссе под Петербургом. При столкновении гружёного брёвнами лесовоза, легкового автомобиля Skoda Rapid и микроавтобуса Ford Transit погибли два человека, ещё четверо пострадали. Лесовоз в результате столкновения опрокинулся набок.