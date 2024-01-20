Москва, 20 января, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Олег Леонтьев рассказал, что после нападения неизвестных в Нижнекамске ему наложили «пару швов», а госпитализация не потребовалась.

Семен Середа/ТАСС Олег Леонтьев

«Ничего страшного, пару швов наложили, и всё нормально, это было до тренировки. Шёл по тропинке, идёт троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?». В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня», — рассказал Леонтьев ТАСС.

Тренер добавил, что спросил у незнакомцев, узнают ли они его. Сначала один, а за ним и ещё двое узнали Леонтьева и убежали. Спортсмен уточнил, что снял это на видео.

«Пошел на арену, меня «зашили». Всё нормально, меня не госпитализировали, меня трудно уложить»,— добавил главный тренер «Нефтехимика».

Нападение на Олега Леонтьева в Нижнекамске произошло утром 20 января, сообщил «Спорт-Экспресс».

Как передавало ИА Регнум, 5 января в Татарстане нижнекамский «Нефтехимик» под руководством главного тренера Олега Леонтьева одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.