Геническ, Херсонская область, 20 января, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Из-за таяния льда на Днепре ВСУ возобновили попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками. Об этом 20 января сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За последние сутки противник не вёл активных действий, сосредоточившись на удержании своих позиций в районе Крынок. Однако из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками», — написал Сальдо.

Он добавил, что в ответ российские военнослужащие наносили поражение вооружённым формированиям киевского режима всеми видами огневых средств.

Глава региона уточнил, что разгромлены миномётная позиция, пункт временной дислокации личного состава ВСУ и две пусковые установки беспилотников, поражены САУ Paladin, два автомобиля и два бронированных блиндажа.

Операторами FPV-дронов и авиационными сбросами уничтожены лодка, микроавтобус, ретранслятор и наблюдательный пост. Силами ПВО и радиоэлектронной борьбы сбиты или подавлены 11 дронов.

По словам Сальдо, общие потери ВСУ за сутки составили до 30 военных.

Как ранее передавало ИА Регнум, положение украинских военных у села Крынки Херсонской области плачевное, заявил разведчик ВСУ, воюющий вместе с морскими пехотинцами на восточном берегу Днепра. Попытки ВСУ удержать плацдарм в районе села Крынки ослабевают. Украинские военные в попытках попасть на противоположный берег Днепра берут с собой только то, что могут перевезти на небольших лодках. В основном гранатомёты, в очень редких случаях — крупнокалиберный пулемёт. Поэтому в данной точке российская армия имеет большое преимущество.