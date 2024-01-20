Чехов, Московская область, 20 января, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Директор кафе «Вояж» в Чехове Рудик, в котором группа, предположительно, иностранных граждан избила участника СВО в ночь с 13 на 14 января, рассказал ИА Регнум, как вместе со своими сотрудниками спасал военнослужащего от напавших на него посетителей. По словам собеседника, нападавшие, как и он, были уроженцами Армении. Сейчас дело об избиении участника СВО расследует СК.

Иван Шилов ИА Регнум

В ночь с 13 на 14 января в кафе «Вояж» в Чехове произошёл конфликт между посетителями, в результате которого завязалась драка. Силы оказались не равны — по описанию очевидцев, около 12-15 человек набросились на одного мужчину по имени Артём, который недавно вернулся из зоны СВО, где воевал в качестве добровольца. Именно это обстоятельство, по информации в Сети, и стало причиной конфликта. Информация об инциденте изначально появилась в публикациях в социальных сетях общественной организации «Русская община» и быстро стала распространяться.

Журналисты ИА Регнум связались с директором кафе «Вояж» 38-летним Рудиком. Благодаря нему удалось составить более полную картину того вечера. Оказалось, что за Артёма вступились работники кафе, а нападавших было не так много, как утверждали ранее.

«Драка вспыхнула мгновенно, секунд за 40. Я увидел, как два армянина толкали русского. Он был в обычной гражданской одежде. Я только спустя несколько дней из новостей узнал, что он военный и с СВО вернулся. Мы с работниками подскочили, когда завязалась серьёзная драка. Все были пьяны. Боец СВО был с другом, но его друг за него не заступился, а только кричал, что он из ФСБ. За русского парня заступились только мы, хотя мы сами армяне. Но мне, как директору заведения нет разницы: армянин или русский, или другой национальности человек. В тот вечер армяне были не правы, их было двое, а русский — один», — говорит директор кафе «Вояж».

Мужчина утверждает, что драку разняли очень быстро и никто не успел серьёзно пострадать, визуально травм у участников не было. По его словам, сотрудники кафе позаботились о том, чтобы столкновение не продолжилось на улице рядом с кафе.

«Мои работники русского парня оградили и повели к гардеробной. А я лично выгнал нападавших из кафе и дождался, пока они сядут в машину и уедут. И только после этого выпустили военного. Травм никто не получил и все спокойно разъехались», — сказал Рудик.

По словам сотрудников кафе, во время драки никто не кричал про СВО, конфликт произошёл на бытовой почве. Все происходящие запечатлели камеры видеонаблюдения, которые изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Информация об инциденте изначально появилась в публикациях в социальных сетях общественной организации «Русская община» — некоммерческая организация, которая называет своими целями единение русских людей, продвижения традиционных ценностей и помощь русских людей друг другу. 17 января в одном из аккаунтов организации в соцсетях появилось видеообращение участников «общины» к правоохранительным органам. На записи её представители утверждают, что в ночь с 13 на 14 января военнослужащий мирно отдыхал в кафе «Вояж» на улице Советской, где на него напала группа иностранных граждан. Более подробно версию произошедшего излагали в различных новостных группах Чехова в соцсетях.

По информации из них, в кафе военнослужащий пригласил на танец одну из посетительниц. Потанцевав с девушкой, мужчина вышел на улицу покурить, где у него завязался разговор с одним из посетителей, который решил обсудить с Артёмом тему СВО. Военнослужащий поделился с незнакомцем своим опытом и даже продемонстрировал место ранения, которое он недавно получил. Этот разговор привлёк внимание группы армян, отдыхавших в том же кафе. В этот момент Артём решил покинуть заведение, потому что понял, что для него небезопасно дальше там оставаться, но не успел. Один из незнакомцев подошёл девушке, которая ранее танцевала с военным, и стал высказывать ей своё недовольство.

«Звучало: «Ты с ума сошла? Ты знаешь, с кем танцевала? Таких убивать нужно, а не танцевать с ними!». В слезах она подбежала к Артему, который уже собирался уходить, и попросила защиты. Но разгневанный незнакомец продолжал кричать, оскорбляя её, а затем подошёл ближе и замахнулся, чтобы ударить девушку. Артем перехватил его руку и оттолкнул. Тут с «армянского» стола в него полетели графины, бокалы, стаканы. Он закрыл собой девушку, после чего толпа на набросилась на него. Первые удары он получил по спине, били долго, в три захода», — так описано происходящее в быстро распространившихся новостях.

Новость об избиении по пабликам в сети распространял 43-летний Виталий. Поговорив с ним, ИА Регнум выяснило, что даже он не видел произошедшего лично, а узнал о об этом от своих знакомых.

«Эту историю я узнал от знакомого из «Русской общины». Я сам свидетелем не был, и Артёма лично не знаю. Но я тоже военнослужащий, сам недавно с СВО вернулся, и меня эта ситуация очень возмутила. Слышал, что Артём в полицию обратился, заявление написал», — пояснил Виталий.

Тем временем, о самом пострадавшем известно крайне мало: его зовут Артём, его позывной «Томас», и он находится в Чехове в отпуске после ранения, полученного на СВО. Какие травмы получил мужчина во время избиения, пока не известно. Журналисты ИА Регнум связались с представителями «общины», но найти непосредственно участников событий пока не удалось. Лидер общины Андрей Ткачук на звонки журналистов не отвечает, а в сообществе в соцсетях предоставлять информацию о пострадавшем бойце СВО и его состоянии здоровья не спешат, ссылаясь на конфиденциальность.

Представители «Русской общины» сообщили, что Артём обратился в полицию с заявлением и потребовали от правоохранительных органов принять самые строгие меры.

Вскоре в следственном отделе по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Представители общественности возмутились, что статья слишком «лёгкая» и потребовали квалифицировать избиение участника СВО как «экстремизм». Не остались без внимания к ситуации и депутаты Госдумы. Александр Хинштейн потребовал провести тщательную проверку и наказать всех виновных, по его словам, побои, и дискредитация СВО «видны невооруженным глазом».

В СК заверили, что в ходе расследования уголовного дела при обнаружении признаков иных преступлений квалификация может быть изменена или дополнена. 18 января по делу задержали троих подозреваемых.