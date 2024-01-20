Гагра, Абхазия, 20 января, 2024, 15:24 — ИА Регнум. В Абхазии на двое суток введут ограничения на подачу электроэнергии. Об этом 20 января сообщает пресс-служба абхазской энергетической компании «Черноморэнерго» в Telegram-канале.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«В связи дефицитом электроэнергии на двое суток с 0:00 21 января по 0:00 23 января вводятся временные ограничения на поставку электроэнергии по всей территории Абхазии», — говорится в сообщении.

Электроэнергию будут отключать на два часа ночью и днём на всей территории Абхазии.

Как передавало ИА Регнум, в Республике Крым частично пропало электричество из-за аварийного отключения на Балаклавской тепловой электростанции.

Жители нескольких районов Ростова-на-Дону и ряда городов Ростовской области 13 января остались без света и тепла. Об отключении света и перебоях в подаче тепла сообщили жители Западного и Чкаловского жилых массивов, а также жильцы ЖК «Красный Аксай». Перебои с электричеством произошли также в частях других городов Ростовской области — Батайске, Новочеркасске и Белой Калитве.

В пресс-службе энергетической компании «Россети Юг» пояснили, что решение о вводе графиков временного отключения в ряде районов Ростовской области принято региональным диспетчерским управлением по Ростовской области СО ЕЭС России из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях. К концу дня электроснабжение было восстановлено.