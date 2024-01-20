Берлин, 20 января, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Интенсивность боевых действий в зоне специальной военной операции остаётся высокой, ситуация сложная. Об этом 20 января заявил советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк в интервью немецкой газете Bild.

Александр Полегенько/ТАСС

«Ситуация сложная, потому что интенсивность боёв не снижается, независимо от климатических факторов. Интенсивность боёв высокая», — сказал Подоляк.

По его мнению, если Запад не даст Украине достаточно оружия и финансовой помощи, то зона боевых действий расширится.

Также он выразил надежду, что Берлин предоставит оружие в максимальном объёме, в том числе крылатые ракеты Taurus.

Как ранее сообщало ИА Регнум, мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на критическое состояние ВСУ, а также давление со стороны российской армии и потребовал от Германии предоставления новой помощи. По его словам, украинские войска на протяжении нескольких месяцев ощущают огромную нехватку боеприпасов.

Парламент Германии 17 января отклонил проект резолюции о поставке ВСУ ракет Taurus. В поддержку документа проголосовали 178 депутатов, против — 485, ещё трое депутатов воздержались. Проект был составлен оппозиционной фракцией ХДС/ХСС.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, а инициатива находится в руках Вооружённых сил РФ. Если так будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар, добавил он.