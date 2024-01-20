Москва, 20 января, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Позитивный настрой и стремление учиться важны в любом возрасте, в том числе после 40 лет, заявил нападающий хоккейного клуба «Спартак» Илья Ковальчук порталу Legalbet.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ХК «Спартак» Илья Ковальчук

Спортсмен отметил, что каждый день для него очень яркий, он старается проводить их с удовольствием. Так он ответил на вопрос о самом запоминающемся периоде в жизни.

«Поэтому неважно, студенческие это годы или после 40. Самое главное — мыслить позитивно, каждый день учиться и становиться лучше», — сказал Ковальчук.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года форвард вернулся в «Спартак» после 22-летнего перерыва. Свою первую шайбу за красно-белых Ковальчук забросил в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».