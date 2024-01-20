Южно-Сахалинск, 20 января, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в приюте для бездомных животных «Пёс и кот» в Южно-Сахалинске, более 300 собак и 55 кошек спасены, одна кошка погибла. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

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«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в приюте для животных. Из горящего здания спасены 304 собаки и 55 кошек. К сожалению, одна кошка погибла», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, спасатели локализовали пожар в приюте для бездомных животных в Южно-Сахалинске на площади 800 кв. м. Питомцев приюта эвакуировали. О том, что в приюте загорелся северный ряд вольеров, стало известно сегодня утром. На тушении пожара работали 24 спасателя, которые использовали восемь единиц спецтехники.