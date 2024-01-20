Вашингтон, 20 января, 2024, 15:22 — ИА Регнум. У Вооружённых силы Украины нет шансов победить Россию в спецоперации. Киев ожидает неминуемое поражение, поскольку ВСУ, даже имя западную поддержку, бессильны против военной мощи РФ, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Тем временем военное производство в России разогналось на полную мощь. Она создала новое оружие, больше дронов разных категорий, у неё есть боеприпасы, ракеты, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, системы ПВО. Любой, кто видит, что происходит на самом деле, скажет, что у Украины нет шансов победить в этом конфликте. Украинская армия обречена на поражение», — отметил он.

Также экс-военный раскритиковал украинских и западных лидеров из-за их постоянной лжи об успехах ВСУ. Это ведёт к ещё большим потерям на Украине, считает Дэвис. Он добавил, что ситуацию для украинских военных осложняет нехватка оружия и личного состава.

Как сообщало ИА Регнум, безвыходным положение ВСУ посчитали и в Германии. СМИ ФРГ заявило, что украинские военные находятся в патовой ситуации из-за измождения и нехватки снарядов. Вместе с тем войска России продвигаются вперёд.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ терпят на фронте катастрофическое поражение. Он отметил, что это катастрофа не только для Киева, но и для США. Эксперт уточнил, что Вашингтон противостоит миру, который он не знает и не понимает.