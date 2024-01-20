Вена, 20 января, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) польская теннисистка Ига Швентек уступила представительнице Чехии Линде Носковой в матче третьего круга Australian Open в Мельбурне.

Panoramic/Global Look Press Ига Швентек

Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Носковой, которая в четвёртом круге сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и швейцаркой Викторией Голубич.

В апреле 2022-го Швентек возглавила мировой рейтинг, пробыв в качестве первой ракетки мира 75 недель. Ей 22 года. На счету Швентек 17 титулов под эгидой WTA. Спортсменка четыре раза становилась победительницей турниров Большого шлема: трижды побеждала на Roland Garros (2020, 2022, 2023) и один раз — на US Open (2022).

Как передавало ИА Регнум, российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, три ошибки на подаче и один реализованный брейк.

В четвёртом круге Медведев сыграет с португальским теннисистом Нуну Боргесом.

Болельщики на трибунах исполнили «Калинку» после победы российской теннисистки Анны Калинской в матче на Открытом чемпионате Австралии 2024 года (Australian Open) в Мельбурне. 25-летняя россиянка, занимающая 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в матче третьего раунда обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. После игры зрители на трибунах исполнили «Калинку».