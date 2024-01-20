Москва, 20 января, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Российские военные отразили четыре атаки противника на краснолиманском участке фронта за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 20 января на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины. Бои шли у села Григоровки в ДНР и у посёлка Червоная Диброва в ЛНР.

ВСУ за сутки потеряли до 280 бойцов, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также САУ «Гвоздика».

На шести направлениях военных действий потери противника убитыми и ранеными составили до 910 бойцов, следует из сводки Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 13 по 19 января ВС России отразили на краснолиманском направлении 17 атак ВСУ, противник потерял до 1520 бойцов. Бои шли в районах населённых пунктов Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.