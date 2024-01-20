Москва, 20 января, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 320 военных на донецком направлении. Об этом 20 января проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицу «Мста-Б», а также орудие Д-20.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе поселка Спорное в ДНР. На кадрах видно, как российская артиллерия наносит удары по 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Спорного в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 19 января в военном ведомстве сообщили об уничтожении за неделю 1880 украинских боевиков на донецком направлении. Бои шли в районе Курдюмовки, Антоновки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки. ВСУ также потеряли 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

Более того, по данным министерства, украинская армия потеряла за неделю до 965 военнослужащих на южнодонецком направлении.