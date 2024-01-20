Москва, 20 января, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе населённых пунктов Шумы и Белогоровка в ДНР. Об этом 20 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Он добавил, что ударами артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ около Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра в ДНР.

Противник потерял за сутки до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, а также шесть пикапов, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20.

Как ранее передавало ИА Регнум, советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Вооружённые сил РФ прорвали оборону ВСУ на нескольких участках под Донецком. В результате операций противник потерял десятки человек убитыми и ранеными.

Конашенков 19 января проинформировал, что ВСУ за неделю потеряли свыше 1880 бойцов на донецком направлении. Войска киевского режима также лишились 17 танков, 27 бронемашин, двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.