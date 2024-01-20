Москва, 20 января, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили на купянском направлении 10 атак штурмовых групп ВСУ и бригад теробороны, потери противника составили до 150 человек, сообщили 20 января в Министерстве обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнём артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 150 военнослужащих и два автомобиля, добавил представитель ведомства.

Днём ранее, 19 января, Конашенков сообщил, что за минувшую неделю ВС России отразили 25 атак ВСУ на купянском направлении. Потери противника составили до 560 военных, десять танков, восемь бронированных машин и восемь орудий полевой артиллерии. Подразделения Западной группировки войск продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках, добавили в Минобороны. Также на данном направлении за неделю было уничтожено два полевых склада боеприпасов ВСУ.

20 января в министерстве также сообщили, что в минувшие сутки ВС РФ сбили 20 беспилотников противника и один реактивный снаряд HIMARS. Кроме того, была поражена радиолокационная станция IRIS-T. Российские войска отразили четыре атаки противника в ДНР. Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки составили до 280 человек, на донецком — до 320.