Минск, 20 января, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за травмы ноги не примет участие в хоккейном матче в составе своей команды. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Наталия Федосенко/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

В канале опубликован видеофрагмент с рассказом главы государства о том, что с ним случилось. По словам Лукашенко, когда он колол дрова, колодка весом «килограмм 80» упала ему на ступню. Позже нога отекла.

«Ходил, ходил — вроде ничего, а потом…» — сказал, прихрамывая, Лукашенко.

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Президентская команда 20 января выйдет на лёд против команды Могилёвской области. На счету команды Лукашенко 9 очков, она находится на первом месте турнирной таблицы вместе с Минской областью.

Ранее белорусский президент полушёпотом провёл совещание, пояснив, что потерял голос.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года Лукашенко наколол дров, обещая «не дать Европе замёрзнуть» и «помочь братьям». Видеозапись, размещённая в Сети, стала поводом для обсуждений.