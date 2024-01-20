Нижний Тагил, Свердловская область, 20 января, 2024, 14:18 — ИА Регнум. В горно-металлургической средней общеобразовательной школе Нижнего Тагила во время обеда хлеб с осколками стекла попался пяти ученикам 1-Б класса. Мать одного из них Елена Щербакова сообщила, что этот эти изделия вышли с конвейера компании «Тагилхлеб».

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«Детей отправили на осмотр к медсестре. Дочь рассказала, что кто-то из одноклассников порезал этим стеклом язык. Одному ребенку родители вызвали скорую с подозрением, что девочка проглотила стекло — после еды у нее болело горло и желудок. Администрация школы разбирается с производителем», — уточнила Елена Щербакова 66.RU.

Издание добавляет, что позже с ним связалась Ольга Медведева — мать девочки, которой уже дома вызывали скорую.

«Это моя дочь обнаружила в хлебе стекло. Первый кусок она съела. Второй стала разжевывать и сначала подумала, что ей попался какой-то твердый сахар. Вынула, а это стекло, осколок тонкий около сантиметра в длину. Ребенок отнес его повару, та сказала: «Извините, такого больше не будет» и забрала», — рассказала Медведева.

В администрации Нижнего Тагила изданию ответили, что обращений в скорую и другие медучреждения города не было, управление образования пояснило, что проверяет информацию.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года после отравления в одной из школьных столовых Казахстана в больницу госпитализировали не менее 35 человек, большинство из них дети 7 — 10 лет. Инцидент произошёл в Байзакском районе. Всего в приёмное отделение центральной районной больницы обратились 48 человек. Медики оценили состояние всех пациентов с диагнозом острого пищевого отравления как умеренно стабильное.